Диетолог назвал продукты, способствующие сну

Как отмечает специалист, хорошему сну способствуют продукты, которые содержат аминокислоту триптофан.

К ним относятся: говядина, свинина, ягнятина, жирная рыба, такая, как лосось или тунец, бобовые, яйца, бананы, соя, орехи и тыквенные или подсолнечные семечки. Блюда, приготовленные из данных ингредиентов, способствуют крепкому сну, пишет Techradar.

Диетолог также отметил, что одного триптофана в составе блюд мало. Для того, чтобы он усвоился, его нужно употреблять в пищу с углеводами, такими, как макароны, картофель или рис.

Эти продукты повышают уровень инсулина, который сразу несколькими способами помогает усваивать триптофан. В частности, этот гормон уменьшает уровень других аминокислот, занимающих клетки, которые транспортируют в мозг различные вещества. Диетолог Роб Хобсон