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09:42 21.03.2022

Диетолог назвал продукты, способствующие сну

лазанья, фарш, макароны Фото: pixabay
Популярный британский диетолог-нутрициолог, коуч по здоровому образу жизни Роб Хобсон, основываясь на новейших научных исследованиях и рекомендациях, посоветовал для качественного сна продукты, содержащие триптофан, а также углеводы, передает Zakon.kz.

Как отмечает специалист, хорошему сну способствуют продукты, которые содержат аминокислоту триптофан.

К ним относятся: говядина, свинина, ягнятина, жирная рыба, такая, как лосось или тунец, бобовые, яйца, бананы, соя, орехи и тыквенные или подсолнечные семечки. Блюда, приготовленные из данных ингредиентов, способствуют крепкому сну, пишет Techradar.

Диетолог также отметил, что одного триптофана в составе блюд мало. Для того, чтобы он усвоился, его нужно употреблять в пищу с углеводами, такими, как макароны, картофель или рис.

Эти продукты повышают уровень инсулина, который сразу несколькими способами помогает усваивать триптофан. В частности, этот гормон уменьшает уровень других аминокислот, занимающих клетки, которые транспортируют в мозг различные вещества.Диетолог Роб Хобсон

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Оксана Житникова
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