09:42 21.03.2022
Диетолог назвал продукты, способствующие сну
Фото: pixabay
Популярный британский диетолог-нутрициолог, коуч по здоровому образу жизни Роб Хобсон, основываясь на новейших научных исследованиях и рекомендациях, посоветовал для качественного сна продукты, содержащие триптофан, а также углеводы, передает Zakon.kz.
Как отмечает специалист, хорошему сну способствуют продукты, которые содержат аминокислоту триптофан.
К ним относятся: говядина, свинина, ягнятина, жирная рыба, такая, как лосось или тунец, бобовые, яйца, бананы, соя, орехи и тыквенные или подсолнечные семечки. Блюда, приготовленные из данных ингредиентов, способствуют крепкому сну, пишет Techradar.
Диетолог также отметил, что одного триптофана в составе блюд мало. Для того, чтобы он усвоился, его нужно употреблять в пищу с углеводами, такими, как макароны, картофель или рис.
Эти продукты повышают уровень инсулина, который сразу несколькими способами помогает усваивать триптофан. В частности, этот гормон уменьшает уровень других аминокислот, занимающих клетки, которые транспортируют в мозг различные вещества.Диетолог Роб Хобсон
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