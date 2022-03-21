Врач объяснил, как стресс доводит до инсульта

Об этом в интервью радио Sputnik рассказал терапевт, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

Ашихмин также отметил, что если человек находится в состоянии стресса долгое время, от этого в итоге страдают нервная, сердечно-сосудистая и иммунная системы организма. В результате это сказывается на повышении артериального давления, являясь причиной нарушения его регуляции.

Раньше считали, что только острый стресс опасен для сердца. Но сейчас мы понимаем, что хронический стресс катастрофически влияет на здоровье. У людей начинает повышаться артериальное давление. У меня много пациентов с гипертонией, которая связана именно с хроническим стрессом. Мы плохо приспособлены к жизни в условиях продолжительного стресса. Кардиолог Ярослав Ашихмин

Врач порекомендовал переносить состояние острого стресса, стараясь больше отдыхать.