Прогноз погоды до 25 марта в Казахстане дали синоптики

До 25 марта, под влиянием ложбины циклона из районов Новой Земли на северо-западе, севере, в центре и на востоке Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, сообщает «Казгидромет».

В северных и восточных регионах страны пройдет снег с низовой метелью, на юге республики – осадки, временами сильные осадки (дождь, снег).

23-24 марта западные регионы республики будут находиться под влиянием северо-западного антициклона, в связи с этим здесь ожидается погода преимущественно без осадков.

По республике будут наблюдаться туманы и усиление ветра.

На востоке, севере и в центре страны ночные температуры будут колебаться от -5...-13°C до -10...-18°C. Днем столбики термометров не превысят отметки в 0...-8°C.

В южной половине республики температура воздуха ночью составит 0...-8°C, днем +2...+10°C.

22 марта в Жамбылской области, 22-24 марта в в горных и предгорных районах Алматинской области прогнозируются сильные осадки (дождь, снег). В предгорных районах этих регионов ожидается формирование склонового стока.

Весь период на юге ВКО, с середины периода на юге Карагандинской области дневные температуры будут достигать положительных значений +2...+5°C.