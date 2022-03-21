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10:35 21.03.2022

Прогноз погоды до 25 марта в Казахстане дали синоптики

Погода Казахстан Фото: Zakon.kz
Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду. В ряде регионов ожидается снег с низовой метелью, на юге Казахстана – дождь и снег, сообщает Zakon.kz.

До 25 марта, под влиянием ложбины циклона из районов Новой Земли на северо-западе, севере, в центре и на востоке Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, сообщает «Казгидромет».

В северных и восточных регионах страны пройдет снег с низовой метелью, на юге республики – осадки, временами сильные осадки (дождь, снег).

23-24 марта западные регионы республики будут находиться под влиянием северо-западного антициклона, в связи с этим здесь ожидается погода преимущественно без осадков.

По республике будут наблюдаться туманы и усиление ветра.

На востоке, севере и в центре страны ночные температуры будут колебаться от -5...-13°C до -10...-18°C. Днем столбики термометров не превысят отметки в 0...-8°C.

В южной половине республики температура воздуха ночью составит 0...-8°C, днем +2...+10°C.

22 марта в Жамбылской области, 22-24 марта в в горных и предгорных районах Алматинской области прогнозируются сильные осадки (дождь, снег). В предгорных районах этих регионов ожидается формирование склонового стока.

Весь период на юге ВКО, с середины периода на юге Карагандинской области дневные температуры будут достигать положительных значений +2...+5°C.

Данияр Кунафин
Казгидромет
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