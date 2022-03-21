Движение закрыто на трассах республиканского значения в Акмолинской области

В ДЧС отметили, что cогласно объявленному штормовому предупреждению от РГП «Казгидромет», 21 марта с 10:00 в связи с ухудшением погодных условий (низовая метель, ограничение видимости) закрыто движение на участках автодорог республиканского значения:

а/д Жаксы – Есиль – Бузулук, участок 0-82 км (село Жаксы – поселок Бузулук);

а/д Костанай – Аулиеколь – Сурган, участок 232-260 км (от границы Костанайской области до поселка Сурган);

а/д Екатеринбург – Алматы, участок 856-1003 км (от границы СКО до города Астбасар);

а/д Жезказган – Петропавловск, участок 377-595 км (от границы Костанайской области до границы СКО).

Кроме того, с 11:00 из-за низовой метели и ухудшения видимости закрыто движение автотранспорта на трех участках автодорог республиканского значения, а именно:

а/д Екатеринбург – Алматы от города Атбасар до Нур-Султана;

а/д Кокшетау – Атбасар от села Зеренда до города Атбасар;

а/д Щучинск – Зеренда от города Щучинск до села Зеренда.