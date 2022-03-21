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Законодательство РК
11:39 21.03.2022

Движение закрыто на трассах республиканского значения в Акмолинской области

плохие погодные условия, автодорога Фото: пресс-служба ДЧС РК
Из-за непогоды закрыто движение на участках автодорог республиканского значения в Акмолинской области. Информацию предоставили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям области, передает Zakon.kz.

В ДЧС отметили, что cогласно объявленному штормовому предупреждению от РГП «Казгидромет», 21 марта с 10:00 в связи с ухудшением погодных условий (низовая метель, ограничение видимости) закрыто движение на участках автодорог республиканского значения:

  • а/д Жаксы – Есиль – Бузулук, участок 0-82 км (село Жаксы – поселок Бузулук);

  • а/д Костанай – Аулиеколь – Сурган, участок 232-260 км (от границы Костанайской области до поселка Сурган);

  • а/д Екатеринбург – Алматы, участок 856-1003 км (от границы СКО до города Астбасар);

  • а/д Жезказган – Петропавловск, участок 377-595 км (от границы Костанайской области до границы СКО).

Кроме того, с 11:00 из-за низовой метели и ухудшения видимости закрыто движение автотранспорта на трех участках автодорог республиканского значения, а именно:

  • а/д Екатеринбург – Алматы от города Атбасар до Нур-Султана;

  • а/д Кокшетау – Атбасар от села Зеренда до города Атбасар;

  • а/д Щучинск – Зеренда от города Щучинск до села Зеренда.

В ведомстве обратились к автолюбителям, отметив, что в целях обеспечения безопасности, планируя поездку за приделы населенных пунктов, следует прислушиваться к прогнозу синоптиков, не игнорировать СМС-оповещения службы спасения.

Оксана Житникова
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