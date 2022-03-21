США намерены признать геноцидом насилие против рохинджа

США собираются официально признать геноцидом и преступлениями против человечности насилие военных Мьянмы в отношении местной этнической группы рохинджа. По данным СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен намерен объявить об этом решении 21 марта во время визита в Музей Холокоста в Вашингтоне, сообщает Deutsche Welle.

В конце прошлого года Блинкен сообщил о расследовании событий пятилетней давности в Мьянме.

В 2017 году армия этой страны подвергла массовым преследованиям рохинджа – местную этническую группу, исповедующую ислам. Согласно отчету Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, солдаты убили тысячи человек, устраивали групповые изнасилования, массовые убийства и детоубийства. Целые деревни ровняли с землей, людей сжигали заживо в их домах.

Сотни тысяч человек бежали из Мьянмы. Сейчас 850 тыс. рохинджа живут в переполненных лагерях для беженцев в соседней стране Бангладеш. Еще около 600 тыс. человек остаются в Мьянме в юго-западном штате Ракхайн. Представители ООН уже несколько лет назад охарактеризовали насилие в отношении рохинджа как геноцид.