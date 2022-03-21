Ковид-сертификаты отменили в Болгарии

Кроме того, с понедельника была восстановлена полноценная работа высших учебных заведений, но с пометкой, что остались в силе требования регулярного проветривания и дезинфицирования помещений, где проходят учебные занятия. Также осталась необходимость ношения масок студентами и преподавателями. Об этом было сказано в распоряжении Минздрава страны.

Следующим шагом, согласно документу, должен стать отказ от обязательного тестирования на COVID-19 для школьников, который предусмотрен санитарными врачами по программе отмены ограничений до конца марта, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Германия отменила почти все антиковидные ограничения на федеральном уровне.