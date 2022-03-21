12:31 21.03.2022
Ковид-сертификаты отменили в Болгарии
Фото: pixabay
Цифровой сертификат COVID-19, необходимый для посещения публичных мероприятий и мест массового скопления людей, с 21 марта отменен в Болгарии, передает Zakon.kz.
Кроме того, с понедельника была восстановлена полноценная работа высших учебных заведений, но с пометкой, что остались в силе требования регулярного проветривания и дезинфицирования помещений, где проходят учебные занятия. Также осталась необходимость ношения масок студентами и преподавателями. Об этом было сказано в распоряжении Минздрава страны.
Следующим шагом, согласно документу, должен стать отказ от обязательного тестирования на COVID-19 для школьников, который предусмотрен санитарными врачами по программе отмены ограничений до конца марта, пишет ТАСС.
Ранее стало известно, что Германия отменила почти все антиковидные ограничения на федеральном уровне.