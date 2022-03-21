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13:58 21.03.2022

Токаев посетил Дворец школьников в Алматы

президент, школьники Фото: zakorda.kz
Программа рабочего визита главы государства в Алматы продолжилась посещением одного из значимых памятников архитектуры города — Дворца школьников, передает Zakon.kz.

Как отмечает Акорда, президента проинформировали о результатах первого этапа и планах по дальнейшей реставрации и модернизации научно-образовательного центра, а также проводимой акиматом города работе по созданию условий для досуга детей.

Затем Касым-Жомарт Токаев ознакомился с выставкой детского художественного творчества, деятельностью нового инновационного блока дворца. Глава государства осмотрел лаборатории по биологии и нейротехнологии, гидропонике, 3D-моделированию и роботостроению, а также студии анимации, звукозаписи и образовательных медиапроектов.

президент, школьники, Алматы

Фото: akorda.kz

Глава государства пообщался со школьниками и поздравил их с праздником Наурыз. Президент вручил детям подарки, в том числе учебный телескоп последнего поколения, управляемый с мобильного устройства, указано в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев также подарил Дворцу школьников автобус.

школьники, Алматы, президент

Фото: akorda.kz

дети, президент

Фото: akorda.kz

президент, дети, Алматы, дворец школьников

Фото: akorda.kz

Оксана Житникова
Токаев Касым-Жомарт Алматы
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