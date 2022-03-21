Использовать QR-коды с описанием импортных товаров предложили казахстанские бизнесмены

Представители бизнес-сообщества предложили временно отменить требования законодательства по креплению этикеток и вкладок на государственном языке в отношении импортируемых товаров, указывается в информации пресс-службы премьер-министра РК.

Участники совещания обсудили меры технического регулирования в торговле в сложившихся условиях. В частности, представители бизнес-сообщества предложили временно отменить требования законодательства по креплению этикеток и вкладок на государственном и русском языках в отношении импортируемых товаров.

В качестве альтернативы предложено на временной основе использовать на прилавках QR-коды, содержащие всю необходимую информацию о товарах.

Премьер-министр Алихан Смаилов поддержал инициативу представителей отечественного бизнеса и поручил подготовить проект соответствующего указа президента, а также внести его на рассмотрение главе государства до конца текущей недели.