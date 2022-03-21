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Законодательство РК
14:50 21.03.2022

Использовать QR-коды с описанием импортных товаров предложили казахстанские бизнесмены

зашифрованная информация о товаре Фото: pixabay
Участники заседания оперативного штаба по антикризисным мерам обсудили меры технического регулирования в торговле в сложившихся условиях, передает Zakon.kz.
Представители бизнес-сообщества предложили временно отменить требования законодательства по креплению этикеток и вкладок на государственном языке в отношении импортируемых товаров, указывается в информации пресс-службы премьер-министра РК.

Участники совещания обсудили меры технического регулирования в торговле в сложившихся условиях. В частности, представители бизнес-сообщества предложили временно отменить требования законодательства по креплению этикеток и вкладок на государственном и русском языках в отношении импортируемых товаров.

В качестве альтернативы предложено на временной основе использовать на прилавках QR-коды, содержащие всю необходимую информацию о товарах.

Премьер-министр Алихан Смаилов поддержал инициативу представителей отечественного бизнеса и поручил подготовить проект соответствующего указа президента, а также внести его на рассмотрение главе государства до конца текущей недели.

Оксана Житникова
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