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15:08 21.03.2022

Токаев посетил Центр настольного тенниса

Теннис Токаев Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев пожелал молодым спортсменам удачи и оставил автограф на теннисной ракетке, сообщает Zakon.kz.

В Алматы Касым-Жомарт Токаев посетил новый Центр настольного тенниса, соответствующий всем требованиям Международной федерации настольного тенниса, сообщает Акорда.

Президент ознакомился с инфраструктурой спортивного комплекса, а также сыграл в настольный теннис с юной спортсменкой.

Алматы Токаев

Фото: Telegram/Борт N1

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал молодым спортсменам удачи и оставил автограф на теннисной ракетке.

автограф Токаев

Фото: Акорда

Токаев ракетка

Фото: Telegram/Борт N1

Ультрасовременный центр рассчитан на 12 теннисных столов в соревновательном режиме и 24 стола – в тренировочном.

президент Казахстана

Фото: Акорда

Зал оснащен шестью автоматическими тренажерами для настольного тенниса, профессиональным аудио- и видеооборудованием, трибунами для зрителей на 328 мест.

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