Токаев посетил Центр настольного тенниса

В Алматы Касым-Жомарт Токаев посетил новый Центр настольного тенниса, соответствующий всем требованиям Международной федерации настольного тенниса, сообщает Акорда.

Президент ознакомился с инфраструктурой спортивного комплекса, а также сыграл в настольный теннис с юной спортсменкой.

Фото: Telegram/Борт N1

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал молодым спортсменам удачи и оставил автограф на теннисной ракетке.

Фото: Акорда

Фото: Telegram/Борт N1

Ультрасовременный центр рассчитан на 12 теннисных столов в соревновательном режиме и 24 стола – в тренировочном.

Фото: Акорда

Зал оснащен шестью автоматическими тренажерами для настольного тенниса, профессиональным аудио- и видеооборудованием, трибунами для зрителей на 328 мест.