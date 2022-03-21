15:08 21.03.2022
Токаев посетил Центр настольного тенниса
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев пожелал молодым спортсменам удачи и оставил автограф на теннисной ракетке, сообщает Zakon.kz.
В Алматы Касым-Жомарт Токаев посетил новый Центр настольного тенниса, соответствующий всем требованиям Международной федерации настольного тенниса, сообщает Акорда.
Президент ознакомился с инфраструктурой спортивного комплекса, а также сыграл в настольный теннис с юной спортсменкой.
Фото: Telegram/Борт N1
В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал молодым спортсменам удачи и оставил автограф на теннисной ракетке.
Фото: Акорда
Ультрасовременный центр рассчитан на 12 теннисных столов в соревновательном режиме и 24 стола – в тренировочном.
Фото: Telegram/Борт N1
Фото: Акорда
Зал оснащен шестью автоматическими тренажерами для настольного тенниса, профессиональным аудио- и видеооборудованием, трибунами для зрителей на 328 мест.