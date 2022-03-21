Экобазар открылся в Туркестане

Свою продукцию на ярмарке представили фермеры и аграрии региона и местные товаропроизводители. Мероприятие посетил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

Экобазар создали для стабилизации цен на товары социальной значимости. Это возможно тогда, когда производители реализуют свою продукцию населению напрямую, без посредников.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Также работа экобазара позволит развить местный туризм, ведь он находится возле автовокзала, по дороге в аэропорт, и туристы смогут приобретать здесь понравившиеся товары под брендом Made in Turkestan‎.

Около 50 местных товаропроизводителей привезли на ярмарку свыше 400 тонн сельскохозяйственной продукции и реализовывали ее по стоимости на 15-20% ниже рыночной. В частности, было завезено 55 тонн мяса и мясной продукции, 150 тонн овощей и другой продукции.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Праздничные мероприятия, посвященные Наурызу, были организованы и в туркестанском парке «Жибек жолы».

Здесь прошли программы национальной культуры: были разбиты юрты, для гостей исполнялись казахские песни, состоялась ярмарка ремесленников. Прошли соревнования по национальным видам спорта.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Уважаемые туркестанцы, жители области, гости! От всего сердца поздравляю вас с великим праздником — Наурызом! Трудолюбивый и гостеприимный народ нашей области встречает его с положительными достижениями. Центр тюркского мира — Туркестан — обрел новый виток в своем развитии. За три года мы развили инфраструктуру для более чем 100 тыс. человек, построили жилые дома, сдали в эксплуатацию множество социальных объектов. Создан зеленый пояс, построены водохранилища. Желаю всем жителям региона семейного благополучия, успехов во всех начинаниях! Умирзак Шукеев

Умирзак Шукеев поздравил жителей региона с Наурыз мейрамы и выразил уверенность в светлом будущем Туркестана.

Специальное интервью для представителей республиканских и местных СМИ дал аким области Умирзак Шукеев. Он рассказал о проделанной за три года работе и реализованных проектах по развитию Туркестана и поделился своим видением Нового Казахстана.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Глава региона подчеркнул, что в рамках поручения президента страны Касым-Жомарта Токаева продолжаются работы по превращению Туркестана в центр культуры тюркского мира.