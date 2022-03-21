Несвежее дыхание может быть показателем различных заболеваний

Как рассказал главный внештатный специалист-стоматолог Депздрава Москвы Игорь Золотницкий РИА Новости, факторы могут быть самые различные – от воспаления десен, слизистой оболочки и кариеса до гастрита с повышенной кислотностью, опухоли желудка или пищевода.

Галитоз – неприятный запах изо рта – может появиться даже после чистки зубов. Факторами могут быть заболевания десен и слизистой оболочки, кариес и его осложнения, ксеростомия. Зловоние может возникать при ношении брекетов, зубных пластин, протезов, под которыми скапливаются остатки пищи. Любое инородное тело во рту требует дополнительного очищения. Стоматолог Игорь Золотницкий

Специалист уточнил, что другими факторами неприятного запаха могут стать курение, язва желудка, двенадцатиперстной кишки, злокачественные опухоли желудка или пищевода.

Также врач порекомендовал методы гигиены ротовой полости после еды и средства ухода за зубами.

Зубы нужно чистить три раза в день, желательно после каждого приема пищи. Также нужно использовать ирригатор, зубную нить и ершики. Выбирать нужно мягкую щетку, щетинки должны быть ненатуральные. При этом паста может быть любой, даже самой дешевой. Движения щетки при чистке должны быть круговые. Игорь Золотницкий