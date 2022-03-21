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16:16 21.03.2022

Токаев посетил в Алматы ТРЦ, пострадавший в ходе январских беспорядков

Постетил ТРЦ в Алматы Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев посетил в Алматы торгово-развлекательный центр Asia Park, который пострадал в ходе январских беспорядков, сообщает Zakon.kz.

Президенту сообщили, что все поступившие обращения со стороны пострадавших в январе предпринимателей рассматриваются. Согласно информации акимата города, на сегодня всего поддержано 1236 заявок на сумму 6,191 млрд тенге. Также в ближайшее время будет рассмотрено еще порядка 170 случаев с заявленной суммой ущерба около 20 млрд тенге, передает Акорда.

Далее глава государства встретился с предпринимателями, чей бизнес пострадал во время беспорядков. Участники встречи поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за оказываемую государством поддержку и возмещение убытков.

Президент отметил, что поддержка малого и среднего бизнеса будет продолжена, а убытки пострадавших будут возмещены.

В завершение встречи глава государства осмотрел восстановленные торговые точки.

Константин Вноровский
Токаев Касым-Жомарт Алматы
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