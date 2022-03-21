КНБ пресек ввоз в Казахстан контрабандных автомобилей

Задержание произошло 19 марта 2022 года в пункте пропуска «Б. Конысбаева» (Туркестанская область).

За попытку контрабанды задержаны граждане Казахстана. Предварительная оценочная стоимость товара составляет 70 млн тенге. Пресс-служба КНБ РК

Задержанный груз будет передан в ДЭР по Туркестанской области.