Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:29 21.03.2022

КНБ пресек ввоз в Казахстан контрабандных автомобилей

КНБ задержало Фото: Пресс-служба КНБ РК
Пограничный наряд при проведении досмотра транспортных средств на въезд в Казахстан из Узбекистана задержал три грузовых автомобиля. В них находились шесть легковых иномарок без сопроводительных документов, сообщает Zakon.kz.

Задержание произошло 19 марта 2022 года в пункте пропуска «Б. Конысбаева» (Туркестанская область).

За попытку контрабанды задержаны граждане Казахстана. Предварительная оценочная стоимость товара составляет 70 млн тенге. Пресс-служба КНБ РК

Задержанный груз будет передан в ДЭР по Туркестанской области.

Константин Вноровский
КНБ Казахстан Узбекистан
45 пассажиров сняли с рейса FlyArystan – начата проверка
20.03.2022
Обрушение трубы в Петропавловске – на месте работают все службы
20.03.2022
На ТЭЦ-2 в Петропавловске рухнула труба
20.03.2022
Алматинский видеоблогер задержан за хулиганство
20.03.2022
Спад заболеваемости COVID-19 за сутки фиксируется в Казахстане
21.03.2022
Главная Топ LIVE Все