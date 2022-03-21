17:29 21.03.2022
КНБ пресек ввоз в Казахстан контрабандных автомобилей
Фото: Пресс-служба КНБ РК
Пограничный наряд при проведении досмотра транспортных средств на въезд в Казахстан из Узбекистана задержал три грузовых автомобиля. В них находились шесть легковых иномарок без сопроводительных документов, сообщает Zakon.kz.
Задержание произошло 19 марта 2022 года в пункте пропуска «Б. Конысбаева» (Туркестанская область).
За попытку контрабанды задержаны граждане Казахстана. Предварительная оценочная стоимость товара составляет 70 млн тенге. Пресс-служба КНБ РК
Задержанный груз будет передан в ДЭР по Туркестанской области.