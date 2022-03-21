Александр Гинцбург: Рано говорить о завершении пандемии
Доктор добавил, что во многих странах уже начинается новая волна болезни, передает РИА Новости.
Во многих странах мира, наоборот, начинается новая волна. Если нам совсем абстрагироваться от окружающего мира, то у нас пока и от старой волны в день умирают более 400 человек. От какого еще заболевания в день умирает столько? Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург
Позиции о том, что пандемия коронавируса еще не закончилась, придерживается и Всемирная организация здравоохранения. По словам ее представителя Маргарет Харрис, прозвучавшим 18 марта, сейчас мир находится «в середине пандемии». А глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус 16 марта заявил, что после нескольких недель снижения заболеваемости число зарегистрированных случаев COVID-19 вновь начало расти, особенно в Азии.
В Китае, по данным на 15 марта, за сутки было выявлено 3602 случая коронавирусной инфекции, из них 3507 локальных и 95 ввозных, следует из заявления государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. Подобных высоких показателей в стране, где придерживаются политики «нулевой терпимости» к вирусу, не фиксировали с начала 2020 года, когда заболевание распространялось преимущественно в КНР и даже не была объявлена пандемия. В связи с быстрым распространением заболевания в ряде городов страны на локдаун закрыты целые районы.