Эксперт назвал лучший способ защиты личной переписки от взлома

Минимизировать риск помогут сложные пароли, в том числе и графические, сообщил доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, в вопросе защиты переписки следует помнить, что данные хранятся не только на смартфоне, но и на серверах оператора. Поэтому пользователь может ограничить доступ злоумышленнику только «на стороне смартфона».

Современные смартфоны обладают еще одним элементом защиты — блокировка по отпечатку пальца, однако данный способ на сегодня возможно взломать, что не гарантирует стопроцентной конфиденциальности данных в телефоне. Доцент РТУ МИРЭА Евгений Кашкин

При этом Кашкин напомнил, что хакеры могут установить на смартфон специальные программы.

Эксперт советует установить на смартфон сложный пароль, в том числе графический, и использовать дополнительный пароль для приложения. При использовании мессенджера в браузере стационарного компьютера важно закрывать сессию после выхода или использовать режим «инкогнито», это снизит риск получения злоумышленниками доступа к переписке.

По словам Кашкина, также следует придумать дополнительный пароль именно для мессенджера, которым вы пользуетесь. Таким образом получится спасти доступ к нему, даже если смартфон окажется у злоумышленника.