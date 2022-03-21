20:58 21.03.2022
Актауский полицейский спас тонущую женщину
Фото: МВД РК
Инцидент произошел 17 марта около 19:13 на набережной напротив 15-го микрорайона Актау, передает Zakon.kz.
О том, что у берега тонет женщина, в полицию сообщили прохожие, пишет lada.kz.
На место происшествия прибыл экипаж батальона патрульной полиции «Сункар-5»: Ержан Кокенов, Мурат Шыныбеков и участковый инспектор полиции 15-го микрорайона Нуржан Жакипов.
Инспектор патрульной полиции Ержан Кокенов снял форму и сразу же бросился вытаскивать потерпевшую из воды. Сотрудники полиции оказали ей первую медицинскую помощь. Потерпевшую на скорой доставили в областную больницу, позже инспекторы связались с ней. 30-летняя женщина уже дома, с ней все хорошо. Пресс-служба ДП Мангистауской области