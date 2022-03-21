Актауский полицейский спас тонущую женщину

О том, что у берега тонет женщина, в полицию сообщили прохожие, пишет lada.kz.

На место происшествия прибыл экипаж батальона патрульной полиции «Сункар-5»: Ержан Кокенов, Мурат Шыныбеков и участковый инспектор полиции 15-го микрорайона Нуржан Жакипов.