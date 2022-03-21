Россия отказалась обсуждать с Японией мирный договор

В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что это решение принято «с учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией в Украине».

Российская сторона также выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

МИД также проинформировал о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе прежних соглашений о безвизовых обменах между Южными Курильскими островами РФ и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями Южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года.

Помимо этого, в МИД заявили, что Москва «блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу».

В ведомстве подчеркнули, что вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию лежит на Токио, который сознательно сделал выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства.

Ранее Япония ввела очередной пакет антироссийских санкций. В список вошли 15 физлиц и девять предприятий. Среди них официальный представитель МИД России Мария Захарова, а также восемь заместителей министра обороны. Рестрикции коснутся также предприятий «Рособоронэкспорт» и «Вертолеты России».