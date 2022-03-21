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22:28 21.03.2022

15 суток получил алматинский блогер, снявший пранк с полицейским

Пранкер, Алматы, 15 суток Фото: Zakon.kz
Пятнадцать суток ареста назначил суд алматинскому шутнику, выкладывающему сомнительные розыгрыши в Сеть, сообщает Zakon.kz.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы установил, что «гражданин К., являясь так называемым пранкером, в целях увеличения числа своих подписчиков снимал видео в общественном транспорте».

В связи с чем и попал под статью о мелком хулиганстве.

Из хулиганских побуждений, нарушая порядок в общественном месте, заметил сидящего молодого человека, взял его за капюшон и силой вывел на стоящее место для того, чтобы тот уступил место женщине, тем самым вызвал гнев и недовольство общества и проявил неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие физических лиц. Пресс-служба межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы

Постановлением суда К. привлечен к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде ареста сроком на 15 суток.

К. свою вину признал, в содеянном раскаялся.

При определении вида и размера административного взыскания суд принимает во внимание конкретные обстоятельства правонарушения, свидетельствующие об игнорировании правил благопристойности, выражении неуважения к окружающим, нарушении общественного порядка и спокойствия граждан, что является недопустимым. Пресс-служба межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы

Санкция указанной статьи предусматривает административный арест на срок до пятнадцати суток.

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