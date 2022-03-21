Аномальное потепление зафиксировано одновременно в Арктике и Антарктиде

Исследовательская база Concordia в Куполе C в Антарктике, которая находится на высоте 3000 метров, в пятницу зарегистрировала рекорд -11,5 °C, передает The Guardian.

Гаэтан Хеймес из France Meteo (организация по исследованию и прогнозированию погодных явлений) назвал необычно мягкую погоду «историческим событием».

Здесь необходимо напомнить, что на полюсах сейчас противоположные времена года: в Арктике закончилась зима, а в Антарктике — лето. И должна начинаться осень. И специалисты еще не встречались с тем, что снежные шапки северных и южных полюсов таяли одновременно.

На станции «Восток» зарегистрирована температура -17,7°C: предыдущий рекорд был побит сразу на 15°C. На станции Concordia, расположенной высоко на Антарктическом плато, температура была -11,8°C – это более чем на 40°C теплее сезонной нормы.

В Арктике за последнее десятилетие температура повысилась почти на 1 градус. Быстрее всего прогреваются север Сибири и канадская Арктика: летом 2020 года в российской Арктике была зафиксирована температура 38°C.

Метеорологи считают происходящее плохим знаком.

Потепление в конечном счете может ослабить шельфовые ледники, которые сдерживают внутренний лед, что позволит воде попасть в океан и вызовет повышение уровня моря. В результате образуется порочный круг: чем больше площадь открытой воды, тем больше поглощается солнечной энергии и тем сильнее потепление.