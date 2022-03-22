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00:39 22.03.2022

ЕС одобрил создание собственных сил быстрого реагирования

Армия ЕС Фото: pixabay
Главы МИД и министерств обороны ЕС одобрили первую в истории оборонную концепцию Евросоюза, сообщает Zakon.kz.

Концепция «Стратегический компас ЕС» подразумевает создание собственных Сил быстрого реагирования численностью до 5 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса.

Принятие стратегии не связано с событиями в Украине, но ситуация вокруг страны влияет на финальный этап обсуждения «Стратегического компаса».

Концепция должна быть принята на саммите ЕС 24-25 марта 2022. Она рассчитана на 5–10 лет. В ней прописаны меры защиты ЕС собственными силами, а не только с помощью НАТО, самой боеспособной частью которого являются армии государств, не входящих в Евросоюз, – США, Великобритании, Турции.

Константин Вноровский
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