ЕС одобрил создание собственных сил быстрого реагирования

Концепция «Стратегический компас ЕС» подразумевает создание собственных Сил быстрого реагирования численностью до 5 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса.

Принятие стратегии не связано с событиями в Украине, но ситуация вокруг страны влияет на финальный этап обсуждения «Стратегического компаса».

Концепция должна быть принята на саммите ЕС 24-25 марта 2022. Она рассчитана на 5–10 лет. В ней прописаны меры защиты ЕС собственными силами, а не только с помощью НАТО, самой боеспособной частью которого являются армии государств, не входящих в Евросоюз, – США, Великобритании, Турции.