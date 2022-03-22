CD Projekt RED анонсировала новую часть «Ведьмака»

На официальном сайте компании появилось изображение-тизер будущего тайтла.

Там изображен ведьмачьий медальон и фраза: «Новая сага начинается».

Примерные сроки релиза нового Ведьмака не называются, как и нет информации о стадии разработки.

Известно немногое. Что игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 вместо собственного REDengine. При работе над игрой CD Projekt Red консультируется с создателями движка из Epic Games — студии заключили стратегическое партнерство на несколько лет, но говорится, что игра не будет эксклюзивом магазина Epic Games Store.

«Ведьмак 3: Дикая Охота» получил свыше 800 наград, включая более 250 званий «Игра года».

Впрочем, необходимо отметить, что другое детище CD Projekt RED - Cyberpunk 2077 была анонсирована в 2012 году, а выпущена только в 2020.