США ввели визовые ограничения против должностных лиц Китая

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен объявил о введении ограничительных мер в отношении китайских должностных лиц, причастных к «репрессивным актам» против нацменьшинств, сообщает РБК.

Сегодняшняя мера подразумевает визовые ограничения в отношении должностных лиц КНР, которые, как мы полагаем, несут ответственность за политику или действия, направленные на подавление религиозных и духовных практиков, членов этнических меньшинств, диссидентов, правозащитников, журналистов, организаторов труда, организаторов гражданского общества и мирных протестующих в Китае и за его пределами. Заявление Госдепа США

Вашингтон призвал китайское правительство «положить конец продолжающемуся геноциду и преступлениям против человечности в Синьцзяне, репрессивной политике в Тибете, подавлению основных свобод в Гонконге, а также нарушениям прав человека и злоупотреблениям, включая нарушения свободы вероисповедания, в других районах страны».

В качестве нарушений, совершаемых китайской стороной, в заявлении Госдепа перечислены «преследование, запугивание, слежка и похищение членов этнических и религиозных меньшинств», а также граждан США, которые выступают от имени этих групп населения.

Пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй заявил, что указанных США проблем с правами человека в Китае «не существует» и выступил против введенных ограничений.