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08:49 22.03.2022

6510 казахстанцев продолжают получать лечение от КВИ

коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 36 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 21 марта лечение от КВИ продолжают получать 6510 человек (5467+ и 1043 КВИ-), из них в стационарах – 610, на амбулаторном уровне – 5900.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 51,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 21,

  • на аппарате ИВЛ – 8.

Коронавирус Казахстан

Фото: Минздрав РК

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