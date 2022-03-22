6510 казахстанцев продолжают получать лечение от КВИ

На 21 марта лечение от КВИ продолжают получать 6510 человек (5467+ и 1043 КВИ-), из них в стационарах – 610, на амбулаторном уровне – 5900.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 51,

в состоянии крайней степени тяжести – 21,

на аппарате ИВЛ – 8.