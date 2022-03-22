08:49 22.03.2022
6510 казахстанцев продолжают получать лечение от КВИ
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 36 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 21 марта лечение от КВИ продолжают получать 6510 человек (5467+ и 1043 КВИ-), из них в стационарах – 610, на амбулаторном уровне – 5900.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 51,
в состоянии крайней степени тяжести – 21,
на аппарате ИВЛ – 8.
Фото: Минздрав РК