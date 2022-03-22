В России ввели мораторий на учет научных статей в иностранных изданиях

Правительство России приостановило учет индексаций публикаций российских ученых в международных базах данных по предложению Минобрнауки до конца 2022 года, сообщил глава ведомства Валерий Фальков на встрече с ректорами вузов. Также не будет учитываться участие российских специалистов в научных конференциях, проводимых за рубежом, сообщает РБК.

Необходимо переосмыслить работу на данном этапе и обеспечить поддержку российских научных изданий, а также снизить удельный вес библиометрических и наукометрических показателей в оценке научных коллективов, которые занимаются фундаментальными, прикладными и социогуманитарными исследованиями. Валерий Фальков

При этом российским ученым не запрещают размещать свои публикации в международных системах цитирования Scopus и Web of Science. Министр подчеркнул, что Россия должна исходить из своих национальных интересов и «оставаться на фронтире мировой науки».

В начале марта в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко рассказали о планах правительства отменить требование о наличии публикаций в зарубежных научных изданиях из систем Scopus и Web of Science «при выполнении федеральных проектов и программ, а также государственных заданий на научные исследования».

Вместо этого Чернышенко поручил Минобрнауки внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований.