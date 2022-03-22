Дочь экс-президента Никарагуа приговорили к восьми годам тюрьмы

Видный оппозиционный политик Никарагуа Кристиана Чаморро, дочь экс-президента Виолеты Барриос де Чаморро, приговорена к восьми годам лишения свободы по обвинениям в отмывании денег и растрате, сообщает Deutsche Welle.

Чаморро намеревалась участвовать в президентских выборах в Никарагуа в ноябре 2021 года, однако была задержана за несколько месяцев до дня голосования и, по данным неправительственной правозащитной организации Cenidh, находилась под домашним арестом.

На голосовании в центральноамериканском государстве 75-летний Даниэль Ортега был переизбран на четвертый срок подряд.

Перед выборами власти задержали семь кандидатов на пост главы государства и 39 оппозиционеров.

Часть из них уже приговорены к тюремным срокам, в том числе брат Чаморро Педро Хоакин (девять лет), ее водитель (семь лет) и двое бывших сотрудников фонда (по 13 лет), которым политик руководила на протяжении 20 лет.

Неправительственная организация занималась вопросами свободы прессы и прекратила деятельность в январе 2021 года.