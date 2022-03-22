Госсекретарь разъяснил слова Токаева о Второй республике

Госсекретарь Ерлан Карин объяснил, что означает выражение «Вторая республика» в поздравительной речи Токаева.

Карин отметил, что понятия «Вторая республика» и «Новый Казахстан» имеют одну суть, различаясь лишь в акцентах. Новый Казахстан – это образ будущего страны в целом. Речь идет о необходимости обновления общественных ценностей и формирования нового качества нации.

Соответственно, это не значит, что мы сразу после январских событий или после послания начали автоматически жить в Новом Казахстане. Выдвигая концепт «Новый Казахстан», президент обозначил новую цель нациестроительства на ближайшую перспективу. Построение Нового Казахстана невозможно в один момент, в одночасье. Это глубокий и долгий процесс общественной трансформации. Ерлан Карин

Карин напомнил об инициативах Токаева об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Изменения предполагаются в более чем 30 статьях Конституции и 20 законах.

Поэтому, в целом, можно говорить не только о начавшейся смене модели государственного управления, но и об изменении парадигмы государственного и общественного развития. И сегодня для более четкого обозначения этого процесса президент использовал определение «Вторая республика». Причем Вторая республика – это уже вполне близкая и осязаемая цель, поскольку реализация выдвинутых главой государства политических реформ планируется в течение этого года. Ерлан Карин

Госсекретарь заключил, что Новый Казахстан – это обновление общества и нации, а Вторая республика – это обновление государственной модели.