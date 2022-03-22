11:16 22.03.2022
Япония направила протест по решению РФ о выходе из диалога по мирному договору
Фото: pixabay
Ранее в Министерстве иностранных дел России отметили, что отказ от диалога с Японией обусловлен «очевидным недружественным характером введенных Японией односторонних ограничений», передает Zakon.kz.
Как заявил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно, решение российских властей абсолютно неоправданно и совершенно недопустимо, пишет РИА Новости.
Ранее в Министерстве иностранных дел РФ отметили, что отказ от диалога с Японией обусловлен «очевидным недружественным характером введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией в Украине».
Япония ввела несколько пакетов санкций. Ограничения коснулись десятков официальных лиц и компаний, а также экспорта сотен различных товаров. 16 марта премьер-министр Фумио Кисида объявил об исключении России из режима наибольшего благоприятствования в торговле.