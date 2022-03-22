Япония направила протест по решению РФ о выходе из диалога по мирному договору

Как заявил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно, решение российских властей абсолютно неоправданно и совершенно недопустимо, пишет РИА Новости.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ отметили, что отказ от диалога с Японией обусловлен «очевидным недружественным характером введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией в Украине».

Япония ввела несколько пакетов санкций. Ограничения коснулись десятков официальных лиц и компаний, а также экспорта сотен различных товаров. 16 марта премьер-министр Фумио Кисида объявил об исключении России из режима наибольшего благоприятствования в торговле.