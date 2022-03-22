В Алматинской области эвакуировали 52 человека, оставшихся в горной местности

Спасатели Алматинской области сообщили об эвакуации 52 человек, которые застряли в горной местности из-за поломки пассажирского автобуса, сообщает ДЧС области.

Автобус сломался в 25 километрах от села Нура Енбекшиказахского района, в районе Кокпектинского перевала, горы Богуты.

Все туристы – жители Алматы. Их доставили до ближайшего населенного пункта. Оттуда эвакуированные добрались до Алматы на попутном транспорте.