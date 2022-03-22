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12:26 22.03.2022

Аренда жилья в Турции выросла в цене втрое из-за наплыва россиян

Ключи Фото: pixabay
Рост цен на арендное жилье в Турции фиксируется с конца февраля, на фоне ситуации в Украине, передает Zakon.kz.

Как сообщает РИА Недвижимость со слов риелторов, спрос на долгосрочную аренду жилья в Турции со стороны российских граждан за последнее время заметно вырос. Это привело к росту цен на аренду жилья в Анталии и Алании в два с половиной – три раза.

В два-три раза – до 1-1,5 тысячи долларов в месяц за небольшую студию – выросли цены на аренду квартир в Стамбуле, Измире, Бодруме и Фетхие. При этом, по словам управляющего партнера риэлторского агентства Екатерины Шиманской, снять жилье сейчас сложно и по новым ценам, так как предложение почти исчерпано. Вдобавок собственники  стали чаще требовать заплатить сумму за полгода вперед и в обход местного законодательства настаивают именно на оплате в долларах.

Риелторы отметили, что, помимо Турции, россияне массово едут в Армению и Грузию – спрос на аренду здесь вырос в полтора раза, что также повлекло за собой рост цен. По данным риелторов, снять квартиру в Тбилиси сейчас стоит минимум 450-500 долларов, в Батуми, Кутаиси и Рустави средняя месячная ставка аренды жилья – 350 долларов.

В Армении ценник вырос на 30%. Стоимость аренды квартиры начинается от 350 долларов в месяц.

Ирина Мишура
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