В Индии мужчина страдал от икоты четыре месяца

Мужчина обратился к доктору Нагасубраманьям Вемпалли из Всеиндийского института медицинских наук с жалобой на сильную головную боль и непрекращающуюся икоту, из-за которой он не мог ни есть, ни спать. Необычного пациента направили на анализ крови, но результаты не выявили отклонений. Тогда мужчина был направлен на компьютерную томографию, пишет интернет-ресурс «Популярная Механика».

В итоге врачи обнаружили в мозге несчастного странную область и отправили его на дополнительное МРТ-сканирование, чтобы определить происхождение неизвестного пятна. Оказалось, что подсвеченная область в головном мозге является понтийской глиомой — это злокачественная опухоль на стволе мозга. Из-за опасного расположения этот тип новообразования невозможно удалить хирургическим путем.

Нейрохирурги провели операцию на мозге мужчины, чтобы нормализовать давление в черепе, которое было вызвано накоплением жидкости в мозге. А через восемь дней ему назначили курс лучевой терапии в попытке убить опухоль.

Икота начала исчезать после одного месяца лучевой терапии, отмечает доктор Нагасубраманьям Вемпалли. В медицинском отчете указано, что опухоль, скорее всего, влияла на часть ствола мозга, ответственную за контроль нервов и мышц, которые обычно вызывают реакцию икоты.