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15:31 22.03.2022

Специалисты назвали восемь полезных свойств огурца

Огурец Фото: pixabay
Огурец содержит большое количество питательных веществ, включая витамины группы В и минералы, и в целом благотворно влияет на здоровье человека, передает Zakon.kz.

Как пишет испанское издание La Vanguardia, огурец входит в состав средиземноморской диеты и является довольно популярным продуктом.

Вместе с тем привычная еда способна улучшить работу мозга благодаря антиоксидантам, налаживающим взаимодействие между мозговыми клетками.

Огурец также неплохо справляется с воспалениями, поскольку может воздействовать на некоторые противовоспалительные ферменты.

За счет витаминов группы В, расслабляющих и успокаивающих нервную систему, употребление огурцов помогает снизить стресс.

Если включить их в рацион, можно улучшить работу желудка и даже быстрее похудеть. Объясняется это тем, что огурец содержит мало килокалорий и много жидкости.

Также благодаря витамину С, содержащемуся в растении, иммунитет становится более крепким.

В завершение эксперты отметили, что в огурце есть лигнаны – источник фитоэстрогенов, способствующих профилактике рака кишечника и рака молочной железы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом.

Ирина Мишура
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