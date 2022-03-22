Казахстанцев в потерпевшем крушение Boeing не было – МИД РК

По предварительным данным, наших граждан нет среди пассажиров этого самолета. Айбек Смадияров, официальный представитель МИД РК

Самолет потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. По предварительным данным, опубликованным в китайских СМИ, на борту разбившегося на юге КНР самолета находились 132 человека, среди них 123 пассажира.

Ранее сообщалось, что спасатели не обнаружили тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing.