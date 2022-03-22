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16:22 22.03.2022

Коллектив АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» выражает соболезнования родным погибшей на ТЭЦ-2

Соболезнования СЕВКАЗЭНЕРГО Фото: pixabay
Руководство и коллектив АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» выражают свои глубокие соболезнования родным и близким Натальи Чефоновой, которая погибла на Петропавловской ТЭЦ-2, сообщает Zakon.kz.

20 марта, предположительно в результате сильных порывов ветра, обрушилась дымовая труба № 1 Петропавловской ТЭЦ-2. Обрушение произошло в районе котельного цеха, где находилась машинист-обходчик котельного оборудования.

На место происшествия оперативно были вызваны аварийно-спасательные службы. На сегодняшний день трагическую гибель работника расследуют компетентные органы.

Руководство АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», понимая тяжесть утраты, окажет всестороннюю поддержку семье Натальи Чефоновой в виде улучшения жилищных условий, выплаты финансовой компенсации в размере пятилетнего оклада погибшей сотрудницы, а также покроет затраты на получение образования ее ребенка. Все расходы, связанные с организацией похорон, также берет на себя работодатель.

Причина аварии будет окончательно определена после заключения государственной комиссии.

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