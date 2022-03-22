Специалист перечислил необходимые для здоровья после COVID-19 продукты

В интервью сетевому изданию «Dоктор Питер» их перечислила пульмонолог Елена Питиримова.

По словам специалиста, для поддержания здоровья легких полезны все виды капусты, которая является стимулятором иммунитета и источником аскорбиновой кислоты.

Специалист также порекомендовала включить в рацион сливочное и оливковое масло. Первое содержит животные жиры и витамины, а второе омега-кислоты и жирорастворимые витамины, которые полезны для выведения мокроты и восстановления легких.

Также, по словам Питимировой, важно употреблять мед за счет его дезинфицирующих и разжижающих мокроту свойств. Вместе с тем богатая бета-каротином морковь поддержит легочную ткань. Здоровью легких будет способствовать мясо и рыба, резюмировала пульмунолог.