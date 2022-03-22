17:01 22.03.2022
Канело поздравил казахстанцев с Наурызом
Фото: Instagram/canelo
Чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, сообщает Zakon.kz.
Видео поздравления в социальных сетях опубликовала промоутерская компания Suleimen Promotions. Ее боксеры в настоящее время тренируются в одном зале с Альваресом.
Народ Казахстана, безоблачного Наурыза! Желаю всего наилучшего! Сауль Канело Альварес
Бой Канело против Бивола состоится 7 мая в Лас-Вегасе. Также ожидается, что в сентябре Альварес проведет третий бой против чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина.
Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам – плюс 100% к первому пополнению.