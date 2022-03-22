Канело поздравил казахстанцев с Наурызом

Видео поздравления в социальных сетях опубликовала промоутерская компания Suleimen Promotions. Ее боксеры в настоящее время тренируются в одном зале с Альваресом.

Народ Казахстана, безоблачного Наурыза! Желаю всего наилучшего! Сауль Канело Альварес

Бой Канело против Бивола состоится 7 мая в Лас-Вегасе. Также ожидается, что в сентябре Альварес проведет третий бой против чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина.

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