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17:01 22.03.2022

Канело поздравил казахстанцев с Наурызом

Наурыз Фото: Instagram/canelo
Чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, сообщает Zakon.kz.

Видео поздравления в социальных сетях опубликовала промоутерская компания Suleimen Promotions. Ее боксеры в настоящее время тренируются в одном зале с Альваресом.

Народ Казахстана, безоблачного Наурыза! Желаю всего наилучшего! Сауль Канело Альварес

Бой Канело против Бивола состоится 7 мая в Лас-Вегасе. Также ожидается, что в сентябре Альварес проведет третий бой против чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина.

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Константин Вноровский
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