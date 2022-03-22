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19:12 22.03.2022

Навального признали виновным в мошенничестве и оскорблении судьи

Виновный в мошенничестве Фото: Instagram/navalny
Лефортовский суд Москвы признал Алексея Навального виновным по новому делу о мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

Выездное заседание суда проходит в исправительной колонии в городе Покров Владимирской области, где блогер отбывает наказание по делу «Ив Роше», передает ТАСС.

Навальный совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. По словам судьи Маргариты Котовой, суд установил вину Навального по всем четырем вмененным ему эпизодам особо крупного мошенничества с деньгами жертвователей. Также судья зачитала сведения о потерпевших и деньгах, полученных, по версии следователей, мошенническим способом.

Кроме того, суд признал Алексея Навального виновным в оскорблении судьи. Блогер получил 9 лет колонии строгого режима и штраф 1,2 млн рублей. Суд учел, что ранее Навальный был судим.

Сейчас Алексей Навальный отбывает наказание в ИК-2 во Владимирской области по делу о мошенничестве и легализации преступных средств. В феврале против него возбудили новое дело по обвинению в хищении пожертвований и оскорблении судьи во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Ему вменяют присвоение 2,7 млн руб. Блогер свою вину не признал.

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