Фрэнсис Форд Коппола получил звезду на Аллее славы

Церемония закладки состоялась 21 марта 2022 года, пишет Variety.

Торжественная церемония размещения знака с именем 82-летнего кинематографиста прошла в понедельник, 21 марта. На мероприятии присутствовали жена Копполы Элинор, сестра Талия Шайр, сын Роман, внучка Джия, а также актриса Эль Фаннинг и другие знаменитости.

В настоящий момент Коппола работает над фильмом «Мегаполис», съемки которого стартуют осенью этого года. Но наиболее всего постановщик запомнился по трилогии «Крестный отец», а также драме «Апокалипсис сегодня».

Недавно Фрэнсис Форд Коппола высказался против современных блокбастеров и раскритиковал фильмы Marvel, заявив, что их снимают по одному шаблону. При этом он неожиданно похвалил фильм «Дэдпул» (2016) с Райаном Рейнольдсом в главной роли.