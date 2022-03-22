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20:56 22.03.2022

Выживших в результате крушения Boeing 737 на юге Китая не обнаружено

Выживших не обнаружено Фото: mem.gov.cn
Представитель управления гражданской авиации Китая Чжу Тао заявил, что причина крушения Boeing 737 авиакомпании China Eastern на юге Китая остается неизвестной, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на данный момент выживших в результате крушения Boeing 737 не обнаружено, передает CGTN.

Китайские СМИ сообщили, что сейчас в поисково-спасательной операции задействованы спасатели в количестве 500 человек. Также они занимаются поиском черных ящиков на месте разбившегося авиалайнера.

Пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге КНР 21 марта. Самолет вылетел из Куньмина в 13:15 по местному времени и должен был лететь до Гуанчжоу. Однако около 14:20 воздушное судно начало терять высоту, а после пропало с радаров.

Как заявил авиационный эксперт Ван Янъань, к крушению воздушного судна мог привести отказ двигателя. При этом он подчеркнул, что делать какие-либо выводы пока еще рано, так как для этого необходимо расшифровать показания черных ящиков.

Стоит отметить, что авиакомпания China Eastern, которой принадлежал разбившийся самолет, приостановила все полеты на Boeing 737-800 — таких у перевозчика 102. Разбившийся в горах лайнер был введен в эксплуатацию шесть лет назад.

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