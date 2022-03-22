Казахстанский боец вошел в ТОП-10 рейтинга UFC

Боец занял десятое место в рейтинге легковесов, поднявшись на одну строчку, пишет менеджер бойца Саят Абдрахманов в Instagram.

На девятом месте находится ирландец Конор Макгрегор, а возглавляет рейтинг американец Джастин Гэтжи.

Необходимо отметить, что Рафаэль Физиев свой последний на сегодня бой провел в декабре — «вертушкой» он брутально нокаутировал новозеландского бойца Брэда Ридделла (10-2).

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