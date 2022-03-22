23:44 22.03.2022
Казахстанский боец вошел в ТОП-10 рейтинга UFC
Фото: Instagram/rafael_ataman_fizie
Казахстанский боец Рафаэль Физиев улучшил свою позицию в обновленном рейтинге самого популярного промоушна в мире (UFC) в дивизионе легкого веса, сообщает Zakon.kz.
Боец занял десятое место в рейтинге легковесов, поднявшись на одну строчку, пишет менеджер бойца Саят Абдрахманов в Instagram.
На девятом месте находится ирландец Конор Макгрегор, а возглавляет рейтинг американец Джастин Гэтжи.
Необходимо отметить, что Рафаэль Физиев свой последний на сегодня бой провел в декабре — «вертушкой» он брутально нокаутировал новозеландского бойца Брэда Ридделла (10-2).
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