01:50 23.03.2022
Премьер Дании: Украинские беженцы должны будут уехать домой
Фото: pixabay
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что беженцев из Украины не нужно интегрировать в датское общество, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявила премьер-министр Метте Фредериксен, добавив, что беженцы должны впоследствии вернуться на родину и восстанавливать ее, передает РИА «Новости».
Беженцы из Украины имеют право находиться на территории Дании в течение двух лет. Они могут работать, получать образование и медицинские услуги.
Датский парламент ранее принял закон, который уравнивает в правах беженцев из Украины и граждан Евросоюза, также был принят закон о порядке предоставления вида на жительство украинцам.