Премьер Дании: Украинские беженцы должны будут уехать домой

Об этом заявила премьер-министр Метте Фредериксен, добавив, что беженцы должны впоследствии вернуться на родину и восстанавливать ее, передает РИА «Новости».

Беженцы из Украины имеют право находиться на территории Дании в течение двух лет. Они могут работать, получать образование и медицинские услуги.

Датский парламент ранее принял закон, который уравнивает в правах беженцев из Украины и граждан Евросоюза, также был принят закон о порядке предоставления вида на жительство украинцам.