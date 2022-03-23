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01:50 23.03.2022

Премьер Дании: Украинские беженцы должны будут уехать домой

Беженцы Украины Фото: pixabay
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что беженцев из Украины не нужно интегрировать в датское общество, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила премьер-министр Метте Фредериксен, добавив, что беженцы должны впоследствии вернуться на родину и восстанавливать ее, передает РИА «Новости».

Беженцы из Украины имеют право находиться на территории Дании в течение двух лет. Они могут работать, получать образование и медицинские услуги.

Датский парламент ранее принял закон, который уравнивает в правах беженцев из Украины и граждан Евросоюза, также был принят закон о порядке предоставления вида на жительство украинцам.

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