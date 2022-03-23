У Хиллари Клинтон выявили COVID-19

22 марта экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сообщила, что ее ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат, сообщает «Известия».

У меня положительный результат на COVID. У меня легкие симптомы простуды, но я чувствую себя хорошо. Хиллари Клинтон

Она добавила, что вакцинация помогает избегать тяжелого течения заболевания и призвала всех сделать прививку.

Кроме того, по словам экс-госсекретаря, ее супруг Билл Клинтон также сдал тест, но его результат отрицательный. Однако в целях предосторожности он временно самоизолировался.

Ранее в этот день COVID-19 выявили у пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. По ее словам, чувствует она себя удовлетворительно, однако не сможет участвовать в поездке президента США Джо Байдена в Европу, тест которого показал отрицательный результат.