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11:22 23.03.2022

Сильные осадки ожидаются в Казахстане 24-26 марта

прогноз погоды Фото: Zakon.kz
Циклон из районов Новой Земли смещается на северные регионы Казахстана. Он принесет с собой дожди и снегопады, прогнозируют синоптики «Казгидромета», передает Zakon.kz.

Вместе с тем на западные, юго-западные районы Казахстана сохраняет свое влияние северо-западный антициклон, там по-прежнему ясная погода без осадков.

25-26 марта погоду южной половины Казахстана будет определять Южно-Каспийский циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, с которыми пройдут осадки, на юго-западе республики – сильные осадки (дождь, снег).

Ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере, востоке, в центре страны – с метелью.

Ночные температуры воздуха в северной половине республики -2…-15°С, в южной половине ожидается повышение температуры от -3…-11°С до 0…+8°С. Днем столбики термометров достигнут отметки 0…-9°С на севере республики, +7…+17°С на юге страны.

Лариса Черненко
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