11:52 23.03.2022
Цена на нефть достигла почти 117 долларов за баррель
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 23 марта после некоторого снижения по итогам предыдущей сессии, сообщает Zakon.kz.
Так, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures составила $116,7 за баррель, это на 1,06% выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) составила $110,38 за баррель – на 1,02% выше итогового значения предыдущей сессии.