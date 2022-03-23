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11:52 23.03.2022

Цена на нефть достигла почти 117 долларов за баррель

цены на нефть Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 23 марта после некоторого снижения по итогам предыдущей сессии, сообщает Zakon.kz.

Так, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures составила $116,7 за баррель, это на 1,06% выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) составила $110,38 за баррель – на 1,02% выше итогового значения предыдущей сессии.

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