Цена на нефть достигла почти 117 долларов за баррель

Так, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures составила $116,7 за баррель, это на 1,06% выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) составила $110,38 за баррель – на 1,02% выше итогового значения предыдущей сессии.