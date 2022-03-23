Первый краеведческий музей открыли в Акмолинской области
Создание музея — результат совместной поисковой и собирательской деятельности всех жителей региона.
В приветственном слове руководитель района Берик Жанбаев выразил особую признательность местному населению за помощь в сборе экспонатов.
Впервые в нашем районе мы открываем историко-краеведческий общественный музей. Я уверен, что этот музей станет ценным культурным местом для наших потомков. Здание, в котором находится музей, считается одним из исторических памятников.Берик Жанбаев
После традиционной церемонии разрезания ленты гости ознакомились с экспозициями музея.
Фото: пресс-служба акима Акмолинской области
Немалая часть этнографического материала представлена предметами быта, а также можно увидеть свидетельства времен Великой Отечественной войны.
По словам заслуженного краеведа, пенсионера Аманжола Аужанулы, в Коргалжынском крае, который имеет почти столетнюю историю, найдено и выявлено еще немало загадочных исторических памятников.
Фото: пресс-служба акима Акмолинской области
Музей дает прекрасную возможность познакомиться с историей района более чем пяти тысячам туристов в год.