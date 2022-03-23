Первый краеведческий музей открыли в Акмолинской области

Создание музея — результат совместной поисковой и собирательской деятельности всех жителей региона.

В приветственном слове руководитель района Берик Жанбаев выразил особую признательность местному населению за помощь в сборе экспонатов.

Впервые в нашем районе мы открываем историко-краеведческий общественный музей. Я уверен, что этот музей станет ценным культурным местом для наших потомков. Здание, в котором находится музей, считается одним из исторических памятников. Берик Жанбаев

После традиционной церемонии разрезания ленты гости ознакомились с экспозициями музея.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

Экспонаты распределены по разным тематикам: программа «Рухани жаңғыру», национальная идентичность, история района и школы.

Немалая часть этнографического материала представлена предметами быта, а также можно увидеть свидетельства времен Великой Отечественной войны.

По словам заслуженного краеведа, пенсионера Аманжола Аужанулы, в Коргалжынском крае, который имеет почти столетнюю историю, найдено и выявлено еще немало загадочных исторических памятников.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

Подготовка к открытию началась еще в 2019 году, когда был создан специальный фонд силами местного населения. Зданием для музея был определен архитектурный исторический памятник.

Музей дает прекрасную возможность познакомиться с историей района более чем пяти тысячам туристов в год.