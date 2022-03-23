Подозреваемых в скотокрадстве задержали в Алматинской области

Полицейские задержали группу людей, подозреваемых в скотокрадстве на территории Северного региона Алматинской области, сообщили в ДП региона.

Группа состояла из трех сельчан, двое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности за скотокрадство.

Подозреваемым пока инкриминируют хищение более 50 лошадей. В качестве потерпевшего выступает 32-летний бизнесмен из Шымкента, содержавший крестьянское хозяйство близ села Кызылагаш в Аксуском районе.

Хищение лошадей зарегистрировано в феврале 2022 года. Табун угнали в два этапа. Вначале похитили 32 лошади, оцененных владельцем в 25 млн тенге. Затем угнали еще 19 коней, ущерб составил более 14,5 млн тенге.

Полицейские пока разыскали и возвратили 33 головы из похищенного табуна.

В настоящее время задержанные лица помещены под стражу. Проверка подозреваемых на причастность к другим фактам скотокрадства продолжается силами сотрудников областного управления криминальной полиции.