Польша высылает из страны 45 российских дипломатов

Максимальный срок, в который российские дипломаты должны выехать из страны, — пять дней, передает ТАСС.

Российский посол в Польше Сергей Андреев назвал решение местных властей безосновательным. Его самого в данном списке нет.

Отмечается, что российских дипломатов планируют выслать за деятельность, которая, по мнению официальной Варшавы, не соответствует их дипломатическому статусу, их подозревают в шпионаже.

Ранее стало известно, что гражданин Польши был задержан спецразведкой страны по подозрению в шпионаже в пользу России. Утверждалось, что он работал в архивном отделе ЗАГС, где имел доступ к документам, а также материалам Центрального архива исторических записей и госархиву Варшавы.