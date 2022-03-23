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17:06 23.03.2022

Польша высылает из страны 45 российских дипломатов

Высылка 45 российских дипломатов Фото: gov.pl
Правительство Польши приняло решение о высылке 45 российских дипломатов, сообщает Zakon.kz.

Максимальный срок, в который российские дипломаты должны выехать из страны, — пять дней, передает ТАСС.

Российский посол в Польше Сергей Андреев назвал решение местных властей безосновательным. Его самого в данном списке нет.

Отмечается, что российских дипломатов планируют выслать за деятельность, которая, по мнению официальной Варшавы, не соответствует их дипломатическому статусу, их подозревают в шпионаже.

Ранее стало известно, что гражданин Польши был задержан спецразведкой страны по подозрению в шпионаже в пользу России. Утверждалось, что он работал в архивном отделе ЗАГС, где имел доступ к документам, а также материалам Центрального архива исторических записей и госархиву Варшавы.

Константин Вноровский
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