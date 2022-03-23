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18:33 23.03.2022

Офтальмолог рассказал, о каких проблемах сигнализируют «мушки в глазах»

Специалист, мушки, офтальмолог, диабет Фото: pixabay
Специалист объяснил на какие проблемы со здоровьем может указывать такой симптом, как «мушки в глазах», сообщает Zakon.kz.

Офтальмолог Владимир Боров в интервью «Вечерней Москве» рассказал, в каких случаях причина явления серьезна.

Летающие мушки и плавающие помутнения перед глазами зачастую появляются в поле зрения человека, когда взгляд направляется на светлый фон. Само явление не свидетельствует об ухудшении зрения и не является опасным. Однако бывают исключительные случаи, когда появление мушек сигнализирует о наличии проблемы.

По словам специалиста, мушки могут быть различных форм и видов – полупрозрачные, кольцеобразные, в форме кривых. Эти «фигуры» появляются в результате возрастных изменений. В группу риска попадают люди старше 50 лет, которые страдают близорукостью. Появление проблемы, отметил врач, может быть связано с серьезными патологиями. Если число мушек или помутнений выросло, то это означает, что могли произойти разрыв сетчатой оболочки в глазном яблоке или кровоизлияние в органе зрения.

Но чаще всего они дают о себе знать у людей, которые страдают приступами мигрени, сахарным диабетом, отмечает Боров.

Офтальмолог отметил, что полностью избавиться от «мушек» не получится. Можно лишь скорректировать работу глаза — для этого следует обратиться к специалисту.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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