Анатолий Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента России

Об этом в среду, 23 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В то же время Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг появившуюся информацию о том, что Чубайс покинул пределы Российской Федерации.

Да. Чубайс уволился по собственному желанию. А уехал, не уехал – это его личное дело. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Специальный представитель Владимира Путина по вопросам климата Руслан Эдельгериев также подтвердил уход Чубайса с должности.

РБК передавал со ссылкой на «знакомых» теперь уже бывшего чиновника, что он вместе с супругой Авдотьей Смирновой якобы находится в Турции.