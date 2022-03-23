20:30 23.03.2022
Анатолий Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента России
Фото: Facebook/Anatoly Chubays
Анатолий Чубайс по собственному желанию уволился с поста специального представителя президента России по связям с международными организациями, передает Zakon.kz.
Об этом в среду, 23 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
В то же время Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг появившуюся информацию о том, что Чубайс покинул пределы Российской Федерации.
Да. Чубайс уволился по собственному желанию. А уехал, не уехал – это его личное дело. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Специальный представитель Владимира Путина по вопросам климата Руслан Эдельгериев также подтвердил уход Чубайса с должности.
РБК передавал со ссылкой на «знакомых» теперь уже бывшего чиновника, что он вместе с супругой Авдотьей Смирновой якобы находится в Турции.
Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями в декабре 2020 года. До этого Чубайс в течение 12 лет руководил «Роснано».