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20:30 23.03.2022

Анатолий Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента России

Уволился, покинул Россию Фото: Facebook/Anatoly Chubays
Анатолий Чубайс по собственному желанию уволился с поста специального представителя президента России по связям с международными организациями, передает Zakon.kz.

Об этом в среду, 23 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В то же время Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг появившуюся информацию о том, что Чубайс покинул пределы Российской Федерации.

Да. Чубайс уволился по собственному желанию. А уехал, не уехал – это его личное дело. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Специальный представитель Владимира Путина по вопросам климата Руслан Эдельгериев также подтвердил уход Чубайса с должности.

РБК передавал со ссылкой на «знакомых» теперь уже бывшего чиновника, что он вместе с супругой Авдотьей Смирновой якобы находится в Турции.

Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями в декабре 2020 года. До этого Чубайс в течение 12 лет руководил «Роснано».

Константин Вноровский
Россия Путин Владимир Чубайс Анатолий
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