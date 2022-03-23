На месте крушения Boeing 737 в Китае нашли останки погибших

Соответствующее заявление сделал представитель местных спасателей Дэн Си, передает Global Times.

По состоянию на 7 часов вечера среды спасатели обыскали общую площадь 46 000 квадратных метров и обнаружили некоторые обломки самолета и останки человеческих тканей с разбившегося рейса MU5735. Дэн Си

На момент крушения на борту самолета находились 132 человека: девять членов экипажа и пассажиры.

В Национальном штабе реагирования на чрезвычайные ситуации КНР в свою очередь отметили, что состояние здоровья и опыт пилотов разбившегося Boeing 737 не вызывали сомнений.

Ранее власти Китая сообщали, что на месте крушения был найден бортовой самописец. Сроки расшифровки будут зависеть от его состояния. Говорится, что самописец получил сильные повреждения.