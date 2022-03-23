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23:27 23.03.2022

Ситуация в Украине: тяжелые переговоры и секретная информация ЕС для Киева

Ситуация в Украине 23 марта Фото: Фото Официальное интернет-представительство президента Украины
Советник президента США Джейк Салливан заявил, что в ближайшие дни Белый дом расскажет о новых санкциях против РФ, а ЕС одобрил соглашение с Украиной, которое позволит предоставлять Киеву засекреченную информацию, в том числе спутниковые снимки, передает Zakon.kz.

  • Дания не собирается интегрировать в свое общество украинских беженцев. Премьер-министр страны заявила: «Вы должны вернуться и помочь отстроить свою родину, когда появится такая возможность».

  • Белый дом заявил, что в ближайшие дни США расскажут о новых санкциях против РФ.

  • На российского журналиста Александра Невзорова завели уголовное дело за фейки о Вооруженных силах РФ.

  • Глава МИД РФ заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело, киевская сторона постоянно меняет позицию. Он добавил, что, если НАТО направит миротворцев в Украину, это будет прямым столкновением вооруженных сил России и альянса.

  • Польша высылает из страны 45 российских дипломатов.

  • Белый дом опроверг информацию о том, что Китай оказывает России помощь в Украине. В США не видят признаков поставки военного оборудования КНР в РФ, – заявил советник президента Джейк Салливан.

  • ЕС одобрил соглашение с Украиной, которое позволит предоставлять Киеву засекреченную информацию, в том числе спутниковые снимки – Bloomberg.

  • НАТО подготовила десятки тысяч украинских военных и предоставила им необходимые средства, чтобы они могли вести боевые действия на передовой – Йенс Столтенберг.

  • Альянс не отправит войска в Украину, заявил генсек организации, комментируя предложение Польши послать туда миротворческие силы НАТО.

  • Членство Украины в НАТО не значится в повестке саммита альянса.

Константин Вноровский
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