Ситуация в Украине: тяжелые переговоры и секретная информация ЕС для Киева
Дания не собирается интегрировать в свое общество украинских беженцев. Премьер-министр страны заявила: «Вы должны вернуться и помочь отстроить свою родину, когда появится такая возможность».
Белый дом заявил, что в ближайшие дни США расскажут о новых санкциях против РФ.
На российского журналиста Александра Невзорова завели уголовное дело за фейки о Вооруженных силах РФ.
Глава МИД РФ заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело, киевская сторона постоянно меняет позицию. Он добавил, что, если НАТО направит миротворцев в Украину, это будет прямым столкновением вооруженных сил России и альянса.
Польша высылает из страны 45 российских дипломатов.
Белый дом опроверг информацию о том, что Китай оказывает России помощь в Украине. В США не видят признаков поставки военного оборудования КНР в РФ, – заявил советник президента Джейк Салливан.
ЕС одобрил соглашение с Украиной, которое позволит предоставлять Киеву засекреченную информацию, в том числе спутниковые снимки – Bloomberg.
НАТО подготовила десятки тысяч украинских военных и предоставила им необходимые средства, чтобы они могли вести боевые действия на передовой – Йенс Столтенберг.
Альянс не отправит войска в Украину, заявил генсек организации, комментируя предложение Польши послать туда миротворческие силы НАТО.
Членство Украины в НАТО не значится в повестке саммита альянса.