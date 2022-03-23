Ситуация в Украине: тяжелые переговоры и секретная информация ЕС для Киева

Дания не собирается интегрировать в свое общество украинских беженцев. Премьер-министр страны заявила: «Вы должны вернуться и помочь отстроить свою родину, когда появится такая возможность».

Белый дом заявил, что в ближайшие дни США расскажут о новых санкциях против РФ.

На российского журналиста Александра Невзорова завели уголовное дело за фейки о Вооруженных силах РФ.

Глава МИД РФ заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело, киевская сторона постоянно меняет позицию. Он добавил, что, если НАТО направит миротворцев в Украину, это будет прямым столкновением вооруженных сил России и альянса.

Польша высылает из страны 45 российских дипломатов.

Белый дом опроверг информацию о том, что Китай оказывает России помощь в Украине. В США не видят признаков поставки военного оборудования КНР в РФ, – заявил советник президента Джейк Салливан.

ЕС одобрил соглашение с Украиной, которое позволит предоставлять Киеву засекреченную информацию, в том числе спутниковые снимки – Bloomberg.

НАТО подготовила десятки тысяч украинских военных и предоставила им необходимые средства, чтобы они могли вести боевые действия на передовой – Йенс Столтенберг.

Альянс не отправит войска в Украину, заявил генсек организации, комментируя предложение Польши послать туда миротворческие силы НАТО.